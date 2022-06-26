Литва призвала Евросоюз не уступать России

Уступки для России по вопросу транзита через территорию Евросоюза в Калининградскую область могут увеличить политическую напряженность, заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, передает его слова радиостанция LRT.

Министр считает, что Россия не может требовать какого-либо пересмотра санкций и уступок себе. По его словам, Еврокомиссия все еще разрабатывает документ о том, как санкции ЕС против России должны быть реализованы. Нынешние размышления, по словам министра, не должны превратиться в юридические уступки. Он считает, что любые колебания Запада Россия может воспринять как «признак слабости и победы ее дипломатии».