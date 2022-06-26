Кипр отверг требование США по российской нефти

Министр финансов США Джанет Йеллен провела переговоры с кипрским коллегой Константиносом Петридесом с целью убедить власти европейского государства ввести запрет на транспортировку российской нефти в третьи страны, но Петридес ответил на это предложение отказом, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к переговорам с обеих сторон.

По данным издания, Кипр отказал США, аргументировав свою позицию высоким спросом на российские энергоносители в третьих странах, а также отсутствием подобных запретов у других стран. Bloomberg напоминает, что изначальная версия шестого пакета санкций Европейского союза против России предполагала введение запрета на транспортировку российской нефти в третьи страны, но запрет удалось отменить после лоббирования от стран, чьи компании сильно зависят от этого источника доходов — Греции, Мальты и Кипра. Танкеры под флагами этих трех стран являются главными проводниками российской нефти в третьи страны.

Кроме этого вопроса запрета на транспортировку, Йеллен и Петридес обсудили другой механизм сокращения — введение потолка цен на российские энергоносители, который в настоящий момент обсуждается в рамках саммита «Большой семерки», на котором в том числе присутствует главы Евросовета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Четкого описания механизма введения предельной цены на российскую нефть пока нет, однако источники утверждают, что влиять на цену предлагается с помощью тарифов на перевозку и страхование поставок.