Содержание в исправном состоянии яхты Amadea, принадлежащей, предположительно, российскому сенатору Сулейману Керимову, в зоне США будет стоить Вашингтону от $25 млн до $30 млн в год, сообщает Bloomberg со ссылкой на судебные документы.

Агентство отмечает, что поскольку яхту стоимостью около $325 млн конфисковали США, то и ее обслуживание и ремонт будут их зоной ответственности.

Ранее суперъяхта Amadea, принадлежащая, предположительно, российскому олигарху и сенатору Сулейману Керимову, вошла в порт Гонолулу в американском штате Гавайи. Однако в понедельник судно, по данным Bloomberg, пришвартовалось в калифорнийском портовом городе Сан-Диего. Суд Фиджи предписал США забрать яхту Amadea, поскольку содержание судна для островного государства во время длительных юридических споров обходится слишком дорого. Яхта Amadea была задержана полицией Фиджи 14 апреля. Защита утверждает, что она принадлежит владельцу "ННК-Ойл" Эдуарду Худайнатову.