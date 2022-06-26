Эрдоган о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

Для вступления в НАТО Финляндии и Швеции необходимо учесть обеспокоенность Турции в сфере безопасности. Иного выбора быть не может, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на брифинге перед вылетом на мадридский саммит НАТО.

Глава государства напомнил, что Турция является членом НАТО уже на протяжении 70 лет: «Мы не случайная страна в Альянсе».

Он сообщил, что по итогам четырехсторонней встречи (Турция, Швеция, Финляндия, НАТО - ред.) в Мадриде станет ясно, какова позиция скандинавских стран. «Мы ожидаем не пустословия, а конкретных результатов», - цитирует его Anadolu.