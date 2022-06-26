Как ранее сообщалось, 26 июня президент Ильхам Алиев ознакомился с работами, проводимыми на 110-киловольтной электрической подстанции «Горчу» в Лачинском районе. Президент Открытого акционерного общества «Азерэнержи» Баба Рзаев проинформировал главу государства о проделанной на подстанции работе.

Было отмечено, что для подключения Лачинского района к общей энергетической системе Азербайджана, обеспечения его устойчивой и бесперебойной электроэнергией от подстанции «Кельбаджар», сданной в эксплуатацию в прошлом году, до села Горчу Лачинского района на расстоянии 42 километров прокладывается двухконтурная 110-киловольтная линия электропередачи.

Вдоль линии передачи, которая местами прокладывается на высоте 2200 метров, в горной местности с отвесными скалами, галечником, густыми лесами, в условиях бездорожья, сооружаются около 250 анкеров и промежуточных опор весом в среднем 10 тонн и высотой 40 метров каждая.

Посредством 24-жильного фибер-оптического кабеля с функцией громоотвода над высоковольтной линией прокладывается интернет-линия, что обеспечит надежную передачу сигналов в управлении энергосистемой.