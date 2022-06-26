Российские военные задержали мэра Херсона Игоря Колыхаева, сообщила его советница Галина Ляшевская.

После перехода Херсона под контроль российских военных Колыхаев в конце апреля был уволен.

25 апреля он сообщил, что в здание Херсонского горсовета вошли вооруженные люди, забрали ключи, сменили охрану. На следующий день он написал, что сотрудникам исполкома представили нового "главу администрации Херсона" и предложили "рассмотреть возможность дальнейшего сотрудничества".

Вместо него был назначен глава администрации, им стал депутат городского совета Александр Кобец. Колыхаев после этого оставался жить в Херсоне, пишет ВВС.