Карабахский сепаратист-дипломат вернулся из Москвы и признал: Минская группа не работает
«Минская группа ОБСЕ переживает не лучшие свои времена». Об этом заявил агентству «Новости-Армения» называющий себя «министром иностранных дел» карабахских сепаратистов Давид Бабаян после завершения «рабочей поездки в Россию», где он находился с 21 по 27 июня.
По его словам, фактически деятельность МГ ОБСЕ в качестве какого-то коллективного органа заморожена.
«Но никто пока официально не отказался от этого формата и он еще не распущен». Возможно, по прошествии определенного времени платформа МГ ОБСЕ вновь начнет действовать, - сказал Бабаян.
Напомним, что ранее в заявлении Бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента США отмечалось, что российский сопредседатель не принял приглашение обсудить будущее Карабаха.
Ранее, выступая на пресс-конференции в Баку с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Минская группа ОБСЕ прекратила свою деятельность по инициативе США и Франции.