Карабахский сепаратист-дипломат вернулся из Москвы и признал: Минская группа не работает

«Минская группа ОБСЕ переживает не лучшие свои времена». Об этом заявил агентству «Новости-Армения» называющий себя «министром иностранных дел» карабахских сепаратистов Давид Бабаян после завершения «рабочей поездки в Россию», где он находился с 21 по 27 июня.

По его словам, фактически деятельность МГ ОБСЕ в качестве какого-то коллективного органа заморожена.

«Но никто пока официально не отказался от этого формата и он еще не распущен». Возможно, по прошествии определенного времени платформа МГ ОБСЕ вновь начнет действовать, - сказал Бабаян.