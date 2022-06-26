Пакистанец пытался улететь из Баку с 4 кг героина видео
Сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте пресекли попытку контрабанды наркотических веществ.
Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Госкомтаможни, при рентгеновском досмотре чемодана пассажира авиарейса Баку-Доха, гражданина Пакистана Умара Мухаммада были обнаружены подозрительные предметы.
При более тщательном досмотре в стенках чемодана был обнаружен спрятанный пакет, в котором находилось 4 кг 130 грамм героина.
По факту ведется расследование.