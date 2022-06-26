В России арестован депутат Илья Яшин

Хамовнический суд Москвы отправил российского депутата Илью Яшина под арест на 15 суток. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, реальные причины его задержания - политические, а арест - это «пролог к будущему уголовному делу».

Депутата задержали ночью 28 июня, о чем сообщила журналистка Ирина Баблоян. На Яшина был составлен протокол за грубый отказ предъявить документы и за «активное неповиновение законным требованиям сотрудников полиции». Сам депутат отмечает, что в реальности сотрудники полиции подбежали к нему и увели в машину.