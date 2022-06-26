МИД Пашиняну: Если бы Азербайджан хотел войны…

15:05

«Ряд высказываний премьер-министра Армении Никола Пашиняна на онлайн-пресс-конференции, состоявшейся 27 июня в связи с процессом нормализации армяно-азербайджанских отношений, ставят под сомнение стремление Еревана к установлению устойчивого мира в регионе». Об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана. В ведомстве отметили, что обвинения руководителя страны, которая около 30 лет удерживала часть территорий Азербайджана под военной оккупацией и разрушала их, не укладываются ни в какие правовые и моральные рамки. «Напоминаем премьер-министру Пашиняну: Азербайджан был сторонником и инициатором нормализации отношений между двумя государствами после освобождения территорий несмотря на оккупационную политику Армении. Именно президент Азербайджана на постконфликтном этапе выступил с предложением о подписании мирного договора на основе строгого соблюдения принципов международного права. Азербайджанская сторона даже представила противоположной стороне базовые принципы, на которых должно основываться соглашение. Если бы Азербайджан, как утверждает Пашинян, хотел войны, то, вероятно, в этих шагах не было бы необходимости. Если бы Азербайджан хотел войны, то прилагал бы огромные усилия для восстановления территорий, которые Армения сравняла с землей», - заявили в МИД Азербайджана.

Внешнеполитическое ведомство Азербайджана также отметило, что Баку не только говорит о делимитации границ между двумя странами, открытии всех коммуникаций в регионе и подписании будущего мирного соглашения между сторонами, но и своими действиями и конкретными шагами реализует сказанное. «На протяжении многих лет именно азербайджанская сторона считала, что нормализация отношений в регионе и открытие всех коммуникаций будет выгодно Армении. Тот факт, что армянская сторона наконец осознала это и премьер-министр заявил, что «открытие коммуникаций выгодно для Армении», говорит о новом подходе руководства Армении. Видимо, принятие Арменией фактов занимает некоторое время. Надеемся, что для осознания Арменией эффективности функционирования Зангезурского коридора, который уже стал реальностью, не потребуется много времени», - добавили в МИД. «Что касается трехсторонних заявлений, то обязательства, взятые на себя сторонами этим документом, и их исполнение очевидны. Армения, грубо нарушая требования документа, направляя на азербайджанские территории диверсионные группы, не выводя с азербайджанских территорий незаконные вооруженные формирования, надолго задерживая открытие коммуникаций, грубо нарушает исполнение этих заявлений.