Министры туризма исламских государств встретились в Баку
Развитие туристических связей между исламскими странами ускорит процесс восстановления индустрии в постпандемийный период. Об этом заявил председатель Государственного агентства по туризму Азербайджана Фуад Нагиев на 11-й Конференции министров туризма Организации исламского сотрудничества, которая прошла 28 июня в Бакинском Конгресс-центре.
На церемонии открытия конференции Фуад Нагиев зачитал текст приветствия, направленного участникам конференции президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В приветствии главы азербайджанского государства отмечается, что ОИС является одной из первых международных организаций, членом которой Азербайджан стал после восстановления независимости. В 2021 году исполнилось 30 лет со дня вступления Азербайджана в Организацию исламского сотрудничества. Азербайджан всегда поддерживает деятельность ОИС, прилагает усилия по укреплению солидарности, единства между государствами-членами. Также в тексте приветствия напоминается, что 2017 год был объявлен в Азербайджане Годом исламской солидарности, и в том же году Азербайджан принял IV Игры исламской солидарности.
Было отмечено принятие со стороны ОИС многочисленных резолюций и заявлений, осуждающих агрессию против Азербайджана, оккупацию территорий, а также документов, поддерживающих суверенитет и территориальную целостность нашей страны, решительная позиция ОИС была продемонстрирована и во время Отечественной войны.
В приветствии президента Азербайджана также отмечается, что на освобожденных от оккупации азербайджанских территориях Арменией уничтожено культурное наследие, памятники исламской религии, 65 из 67 мечетей, нанесен серьезный ущерб уцелевшим мечетям, и совершение всех этих действий оскорбляет чувства не только азербайджанцев, но и мусульман всего мира.
В тексте подчеркивается, что за три года, предшествовавшие пандемии, Азербайджан посетили более 3 миллионов туристов из государств-членов ОИС, и выражена уверенность, что в ближайшие годы турпоток из государств-членов будет ускоряться, а туристические связи - расширяться.
В завершение приветствия было подчеркнуто, что обсуждения, проводимые в рамках сессии, послужат продвижению новых идей и инициатив по расширению туристического сотрудничества, укреплению доверия и взаимопонимания между нашими братскими народами.
Затем мероприятие продолжилось выступлением Фуада Нагиева. В своем выступлении глава Госагентства отметил, что конференция стала первой после пандемии встречей представителей туризма исламских стран. Он подчеркнул развивающиеся туристические связи Азербайджана с государствами-членами ОИС, отметил, что доля туристов из исламских стран в Азербайджане составляет 55% от общего числа визитеров. Фуад Нагиев выразил надежду, что увеличение количества прямых рейсов между Баку и основными городами стран-членов организации, наличие упрощенного визового режима внесут вклад в дальнейшее увеличение этих показателей.
Глава агентства отметил, что индустрия туризма в Азербайджане начала быстро восстанавливаться в постпандемический период, и уже за первые 5 месяцев года количество иностранцев, прибывающих в Азербайджан, увеличилось на 118 процентов по сравнению с прошлым годом.
Фуад Нагиев пригласил гостей в Шушу, чтобы увидеть разрушения за время армянской оккупации, а также ознакомиться с работами по реконструкции и восстановлению, проводимыми на освобожденных землях.
Генеральный секретарь ОИС Хиссейн Брахим Таха поблагодарил азербайджанскую сторону за высокий уровень организации конференции и отметил, что расширение туристических связей между членами ОИС вносит вклад в исламскую солидарность.
Отметим, что на конференции «Роль местных общин в развитии туризма», наряду с такими вопросами, как реализация «Рамочного документа ОИС по развитию туризма» и «Стратегической дорожной карты по развитию исламского туризма в государствах-членах ОИС», были обсуждены также инфраструктурные проекты туризма в государствах-членах, совместные туристические исследования и мероприятия по продвижению, сотрудничество по туристическим выставкам, развитие туризма по тематике исламской культуры и наследия, были сделаны презентации.