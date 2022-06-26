Министры туризма исламских государств встретились в Баку

Развитие туристических связей между исламскими странами ускорит процесс восстановления индустрии в постпандемийный период. Об этом заявил председатель Государственного агентства по туризму Азербайджана Фуад Нагиев на 11-й Конференции министров туризма Организации исламского сотрудничества, которая прошла 28 июня в Бакинском Конгресс-центре.

На церемонии открытия конференции Фуад Нагиев зачитал текст приветствия, направленного участникам конференции президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В приветствии главы азербайджанского государства отмечается, что ОИС является одной из первых международных организаций, членом которой Азербайджан стал после восстановления независимости. В 2021 году исполнилось 30 лет со дня вступления Азербайджана в Организацию исламского сотрудничества. Азербайджан всегда поддерживает деятельность ОИС, прилагает усилия по укреплению солидарности, единства между государствами-членами. Также в тексте приветствия напоминается, что 2017 год был объявлен в Азербайджане Годом исламской солидарности, и в том же году Азербайджан принял IV Игры исламской солидарности.

Было отмечено принятие со стороны ОИС многочисленных резолюций и заявлений, осуждающих агрессию против Азербайджана, оккупацию территорий, а также документов, поддерживающих суверенитет и территориальную целостность нашей страны, решительная позиция ОИС была продемонстрирована и во время Отечественной войны.

В приветствии президента Азербайджана также отмечается, что на освобожденных от оккупации азербайджанских территориях Арменией уничтожено культурное наследие, памятники исламской религии, 65 из 67 мечетей, нанесен серьезный ущерб уцелевшим мечетям, и совершение всех этих действий оскорбляет чувства не только азербайджанцев, но и мусульман всего мира.

В тексте подчеркивается, что за три года, предшествовавшие пандемии, Азербайджан посетили более 3 миллионов туристов из государств-членов ОИС, и выражена уверенность, что в ближайшие годы турпоток из государств-членов будет ускоряться, а туристические связи - расширяться.

В завершение приветствия было подчеркнуто, что обсуждения, проводимые в рамках сессии, послужат продвижению новых идей и инициатив по расширению туристического сотрудничества, укреплению доверия и взаимопонимания между нашими братскими народами.