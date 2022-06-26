Экс-премьер-министр Латвии в интервью haqqin.az о создании «мини-НАТО» и надежде на Азербайджан
Война в Украине привела к формированию нового военного альянса США – Великобритания – Украина – Польша – страны Балтии. Пока неясно, какие обязательства будут связывать эти страны, однако контуры будущего «мини-НАТО» уже начали проступать. Об этом в интервью haqqin.az сказала бывший премьер-министр Латвийской Республики Лаймдота Страуюма.
«Присоединение в 2004 году Латвии к ЕС и НАТО стало правильным решением, - констатирует экс-премьер. – Сейчас мы чувствуем себя защищенными статьей 5 Устава НАТО, в соответствии с которой нападение на одну страну альянса означает агрессию против всего блока. Думаю, Кремль не рискнет пойти против всех стран НАТО. Это нас в какой-то мере успокаивает. Тем более что процесс военно-технической модернизации армий стран Балтии осуществляется беспрерывно».
По словам Лаймдоты Страуюмы, с самого начала войны государства Балтии делают достаточно много для поддержки Украины, в распоряжение которой, в частности, была передана большая часть арсеналов Латвии, Литвы и Эстонии. Экс-премьер отмечает также, что правительству Латвии было доподлинно известно о планах России. Не случайно глава МИД Латвии совершил визит в Киев 23 февраля 2022 года – за сутки до начала войны.
«Страны Балтии демонстрируют особую решимость в противодействии политике Москвы, - утверждает Лаймдота Страуюма. – Мы перестали импортировать российский газ и не сомневаемся, что с 2023 года это сделают все государства Евросоюза. Мы очень надеемся, что Азербайджан, как страна, играющая важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы, увеличит в соответствии с ранее заявленной позицией добычу и поставку в ЕС газа и нефти...»
По мнению бывшего премьер-министра Латвии, Россия, которой Запад долгие годы поставлял львиную долю техники и технологий, оказалась на поверку несамодостаточной страной. «Более чем сомнительно, что Кремль сумеет наладить своими силами производство современной техники и технологий, - считает Страуюма. – По российскому телевидению мы видим, в каком ужасном состоянии находятся российские села, как низок уровень жизни у россиян. И как при этом люди заявляют, что довольны своей жизнью и полностью поддерживают войну в Украине. Видимо, многолетняя телепропаганда лжи устами Соловьева, Скабеевой, Киселева и им подобным каким-то невероятным образом действует на массовое сознание россиян! Также не поддается нормальному объяснению то, что делают власти РФ со своей экономикой. Нынешний курс рубля абсолютно нереальный, искусственный и губительный для финансовой системы и экономики России. Находясь под прессом санкций, Москва не может вкладывать деньги в собственную экономику, но охотно тратит десятки миллиардов долларов на разрушение украинских городов...».
Лаймдота Страуюма уверена, что вопреки грозным предупреждениям Кремля, блок НАТО будет расширяться. Через какое-то время в Североатлантический альянс вступят Финляндия и Швеция, возможно, будут найдены пути координации альянса с формирующимся внутри НАТО блоком США – Великобритания – Украина – Польша – страны Балтии. Однако непосредственно в Латвии тема «мини-НАТО» пока не обсуждается.
«Война в Украине консолидировала НАТО, - убеждена Страуюма. – В 2014 году, будучи премьер-министром, я обсуждала вопросы безопасности в США (Байден тогда был вице-президентом), а также в ряде других стран альянса. Некоторые члены НАТО с сомнением относились к моим предупреждениям об угрозе со стороны России. Но после 24 февраля 2022 года все сомнения насчет актуальности существования НАТО как эффективной сдерживающей силы против РФ были отброшены в сторону».
Бывший латвийский премьер обращает внимание на последовательность, с которой Россия создавала очаги замороженных конфликтов на пространстве бывшего СССР. Конфликты в Карабахе, Грузии, Украине и Молдове были частью стратегических планов Кремля. По словам Страуюмы, Прибалтике удалось вовремя обезопасить себя от этих «мин замедленного действия» только под эгидой НАТО.
Лаймдота Страуюма отметила, что Европа заинтересована, чтобы у ее границ не было войн. Война в Украине открыла европейцам глаза на очевидную истину: лучше принять в состав ЕС нового члена, чем потом помогать ему восстанавливать все то, что было разрушено войной.
«Хочу отметить, что президент Азербайджана – очень умный политик, который в сложной ситуации избрал грамотную тактику маневрирования между Россией и Турцией, - считает Страуюма. – Если с помощью ЕС удастся заключить мирный договор между Баку и Ереваном, то для Азербайджана откроются отличные геополитические перспективы, в частности, возможность поэтапной евроинтеграции».
Страуюма считает, что боевые действия в Украине будут вестись еще долгое время, однако США и Европа не допустят поражения Украины. Мало того, латвийский политик убеждена, что уже сейчас надо прогнозировать, чем обернется для России ее поражение в Украине.
Касаясь темы экономических последствий войны в Украине, Страуюма отмечает десятипроцентную инфляцию в странах ЕС, а также перебои с поставками удобрений, топлива и прочего, что шло раньше из Беларуси и России.
«В то же время внутриполитическая ситуация в странах Балтии достаточно спокойная, и население поддерживает Украину, - отмечает политик. – Наметился, правда, раскол между латвийцами русского происхождения. Как известно, этнические русские составляют около 30 процентов населения Латвии. Из них 90 процентов поддерживают Украину, а десять - на стороне России. Эти 10 процентов ждут, когда Путин отправит свои войска в Прибалтику и присоединит ее к России. Так эти люди думали в прошлом, так думают и сейчас. В Риге проходят акции русских против войны в Украине. А вот защитники «русского мира» стараются не демонстрировать свою позицию. Но были случаи, когда они наносили ущерб автомобилям украинских беженцев. Тем не менее радует тот факт, что большинство молодых русских понимает, какую несправедливую войну ведет Россия на украинской земле».