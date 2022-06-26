Экс-премьер-министр Латвии в интервью haqqin.az о создании «мини-НАТО» и надежде на Азербайджан

Беседовал: Джейхун Наджафов, собкор 15:19

Война в Украине привела к формированию нового военного альянса США – Великобритания – Украина – Польша – страны Балтии. Пока неясно, какие обязательства будут связывать эти страны, однако контуры будущего «мини-НАТО» уже начали проступать. Об этом в интервью haqqin.az сказала бывший премьер-министр Латвийской Республики Лаймдота Страуюма. «Присоединение в 2004 году Латвии к ЕС и НАТО стало правильным решением, - констатирует экс-премьер. – Сейчас мы чувствуем себя защищенными статьей 5 Устава НАТО, в соответствии с которой нападение на одну страну альянса означает агрессию против всего блока. Думаю, Кремль не рискнет пойти против всех стран НАТО. Это нас в какой-то мере успокаивает. Тем более что процесс военно-технической модернизации армий стран Балтии осуществляется беспрерывно».

По словам Лаймдоты Страуюмы, с самого начала войны государства Балтии делают достаточно много для поддержки Украины, в распоряжение которой, в частности, была передана большая часть арсеналов Латвии, Литвы и Эстонии. Экс-премьер отмечает также, что правительству Латвии было доподлинно известно о планах России. Не случайно глава МИД Латвии совершил визит в Киев 23 февраля 2022 года – за сутки до начала войны. «Страны Балтии демонстрируют особую решимость в противодействии политике Москвы, - утверждает Лаймдота Страуюма. – Мы перестали импортировать российский газ и не сомневаемся, что с 2023 года это сделают все государства Евросоюза. Мы очень надеемся, что Азербайджан, как страна, играющая важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы, увеличит в соответствии с ранее заявленной позицией добычу и поставку в ЕС газа и нефти...» По мнению бывшего премьер-министра Латвии, Россия, которой Запад долгие годы поставлял львиную долю техники и технологий, оказалась на поверку несамодостаточной страной. «Более чем сомнительно, что Кремль сумеет наладить своими силами производство современной техники и технологий, - считает Страуюма. – По российскому телевидению мы видим, в каком ужасном состоянии находятся российские села, как низок уровень жизни у россиян. И как при этом люди заявляют, что довольны своей жизнью и полностью поддерживают войну в Украине. Видимо, многолетняя телепропаганда лжи устами Соловьева, Скабеевой, Киселева и им подобным каким-то невероятным образом действует на массовое сознание россиян! Также не поддается нормальному объяснению то, что делают власти РФ со своей экономикой. Нынешний курс рубля абсолютно нереальный, искусственный и губительный для финансовой системы и экономики России. Находясь под прессом санкций, Москва не может вкладывать деньги в собственную экономику, но охотно тратит десятки миллиардов долларов на разрушение украинских городов...». Лаймдота Страуюма уверена, что вопреки грозным предупреждениям Кремля, блок НАТО будет расширяться. Через какое-то время в Североатлантический альянс вступят Финляндия и Швеция, возможно, будут найдены пути координации альянса с формирующимся внутри НАТО блоком США – Великобритания – Украина – Польша – страны Балтии. Однако непосредственно в Латвии тема «мини-НАТО» пока не обсуждается.

«Война в Украине консолидировала НАТО, - убеждена Страуюма. – В 2014 году, будучи премьер-министром, я обсуждала вопросы безопасности в США (Байден тогда был вице-президентом), а также в ряде других стран альянса. Некоторые члены НАТО с сомнением относились к моим предупреждениям об угрозе со стороны России. Но после 24 февраля 2022 года все сомнения насчет актуальности существования НАТО как эффективной сдерживающей силы против РФ были отброшены в сторону». Бывший латвийский премьер обращает внимание на последовательность, с которой Россия создавала очаги замороженных конфликтов на пространстве бывшего СССР. Конфликты в Карабахе, Грузии, Украине и Молдове были частью стратегических планов Кремля. По словам Страуюмы, Прибалтике удалось вовремя обезопасить себя от этих «мин замедленного действия» только под эгидой НАТО. Лаймдота Страуюма отметила, что Европа заинтересована, чтобы у ее границ не было войн. Война в Украине открыла европейцам глаза на очевидную истину: лучше принять в состав ЕС нового члена, чем потом помогать ему восстанавливать все то, что было разрушено войной. «Хочу отметить, что президент Азербайджана – очень умный политик, который в сложной ситуации избрал грамотную тактику маневрирования между Россией и Турцией, - считает Страуюма. – Если с помощью ЕС удастся заключить мирный договор между Баку и Ереваном, то для Азербайджана откроются отличные геополитические перспективы, в частности, возможность поэтапной евроинтеграции».