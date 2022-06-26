США: в споре Израиля и Ливана есть прогресс

Переговоры при посредничестве США сократили разногласия между Израилем и Ливаном в споре о морской границе между странами, заявил старший советник Госдепартамента США Амос Хохштейн после встречи с представителями Министерства энергетики Израиля, пишет Jewish.ru.

Согласно данным издания, Хохштейн обсудил с израильской стороной полученные им от руководства Ливана предложения о границе. Он заявил, что «обсуждения были продуктивными и способствовали уменьшению разногласий между двумя сторонами».