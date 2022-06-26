Ильхам Алиев позвонил Ираклию Гарибашвили

В вторник, 28 июня, президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили, передает пресс-служба главы государства.

В ходе разговора Ильхам Алиев поздравил Ираклия Гарибашвили с днем рождения, пожелал ему успехов в деятельности и крепкого здоровья. Ираклий Гарибашвили поблагодарил главу государства за внимание и поздравления.

Стороны выразили удовлетворение успешным развитием дружественных отношений между Азербайджаном и Грузией в различных сферах и выразили уверенность в дальнейшем укреплении связей. Во время беседы также состоялся обмен мнениями по перспективам двусторонних отношений и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.