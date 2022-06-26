Число жертв удара по ТЦ в Кременчуге выросло
В результате ракетного удара по ТРЦ в Кременчуге погибли по меньшей мере 20 человек, сообщил заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
"Уже известно о более 20 погибших и 59 раненых, из которых 25 госпитализированы", - сказал он во время брифинга.
Также есть более 40 заявлений от родственников о пропавших без вести, добавил Тимошенко.
После расследования дела об обстреле торгового центра в Кременчуге к ответственности могут привлечь в том числе сотрудников заведения, заявила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.
По ее словам, если следствие докажет, что сотрудники ТЦ пренебрегли мерами безопасности людей во время воздушной тревоги, то их привлекут к ответственности.
По словам мэра Кременчуга Виталия Малецкого, администрация "Амстора" сообщала в чате, что с 23 июня ТРЦ не будет закрываться во время воздушной тревоги. В своем "Фейсбуке" он опубликовал скриншот из чата "Амстор Кременчуг".