Число жертв удара по ТЦ в Кременчуге выросло

В результате ракетного удара по ТРЦ в Кременчуге погибли по меньшей мере 20 человек, сообщил заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Уже известно о более 20 погибших и 59 раненых, из которых 25 госпитализированы", - сказал он во время брифинга.

Также есть более 40 заявлений от родственников о пропавших без вести, добавил Тимошенко.