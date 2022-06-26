Туристы ОАЭ возвращаются в Азербайджан

Туристический трафик из ОАЭ в Азербайджан восстанавливается после негативного воздействия пандемии на туристические связи между двумя странам. За прошедшее время 2022 года около 30 тыс. туристов из ОАЭ посетили Баку и регионы Азербайджана. Об этом сообщил haqqin.az представитель Министерства экономики ОАЭ Абдельазиз Хариб Тунаиджи.

По его словам, до пандемии в 2017 году Азербайджан посетили 102 тыс. туристов из Эмиратов, в 2018 году - около 98 тыс., а в 2019 году - 68 тыс. человек.

До пандемии в 2017 году ОАЭ посетили 28733 гражданина Азербайджана, в 2018 году - почти 30 тыс., в 2019 году - 28 тыс. 120 человек, в 2020 году - 8 тыс. 420 человек.