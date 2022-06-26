Туристы ОАЭ возвращаются в Азербайджан
Туристический трафик из ОАЭ в Азербайджан восстанавливается после негативного воздействия пандемии на туристические связи между двумя странам. За прошедшее время 2022 года около 30 тыс. туристов из ОАЭ посетили Баку и регионы Азербайджана. Об этом сообщил haqqin.az представитель Министерства экономики ОАЭ Абдельазиз Хариб Тунаиджи.
По его словам, до пандемии в 2017 году Азербайджан посетили 102 тыс. туристов из Эмиратов, в 2018 году - около 98 тыс., а в 2019 году - 68 тыс. человек.
До пандемии в 2017 году ОАЭ посетили 28733 гражданина Азербайджана, в 2018 году - почти 30 тыс., в 2019 году - 28 тыс. 120 человек, в 2020 году - 8 тыс. 420 человек.
За время пандемии в 2019 и 2020 гг. количество турпоездок в обе стороны сократилось почти на 75%. Все эти данные о турах между ОАЭ и Азербайджаном зафиксированы Всемирной Туристической Организацией, сообщил он.
Говоря о туристических предпочтениях граждан ОАЭ, представитель Министерства экономики сказал, что до пандемии больше всего туристов из Эмиратов посетили Оман – 2 млн в год, Великобританию - 500 тыс., затем следует Саудовская Аравия, Италия, Индия, Таиланд и др. Азербайджан входит в десятку популярных направлений ОАЭ, сообщил он.