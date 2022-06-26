МЧС провело встречу с семьями шехидов в Габале
25-30 июня в Габале с участием 60 детей шехидов проходит финальный этап IX Общереспубликанского чемпионата «Юный спасатель и пожарный», организованного министерствами по чрезвычайным ситуациям и образования, при поддержке Профсоюза МЧС, Министерства молодежи и спорта, а также Исполнительной власти Габалинского района
В пресс-службе МЧС отметили, что в рамках мероприятия по случаю Дня Вооруженных сил в гостинице Qafqaz Riverside состоялась встреча с семьями шехидов Отечественной войны из Габалинского района. Во встрече приняли участие глава ИВ Габалинского района Сабухи Абдуллаев, председатель профсоюза МЧС Мехман Исмаилов, замначальника отдела по связям с общественностью МЧС полковник Махбуба Мустафаева, народный артист Нуреддин Мехдиханлы, член Аудиовизуального совета Телли Панахгызы и другие.
После исполнения государственного гимна память шехидов почтили минутой молчания. Выступавшие отметили, что общенациональный лидер Гейдар Алиев всегда уделял внимание армейскому строительству, подготовке национальных военнослужащих, совершенствованию Вооруженных сил и укреплению материально-технической базы. Было отмечено, что эта политика успешно продолжается и развивается президентом, Главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым.
Было отмечено, что государство уделяет большое внимание и заботу семьям шехидов и ветеранам. Одним из основных направлений политики, проводимой под руководством президента Ильхама Алиева, является усиление социальной защиты семей шехидов, участников войны и ветеранов, своевременное решение их проблем.
На мероприятии МЧС вручило подарки семьям шехидов. Также был преподнесен подарок сыну шехида Али Джаббарзаде.
Затем мероприятие продолжилось концертной программой.