МЧС провело встречу с семьями шехидов в Габале

25-30 июня в Габале с участием 60 детей шехидов проходит финальный этап IX Общереспубликанского чемпионата «Юный спасатель и пожарный», организованного министерствами по чрезвычайным ситуациям и образования, при поддержке Профсоюза МЧС, Министерства молодежи и спорта, а также Исполнительной власти Габалинского района

В пресс-службе МЧС отметили, что в рамках мероприятия по случаю Дня Вооруженных сил в гостинице Qafqaz Riverside состоялась встреча с семьями шехидов Отечественной войны из Габалинского района. Во встрече приняли участие глава ИВ Габалинского района Сабухи Абдуллаев, председатель профсоюза МЧС Мехман Исмаилов, замначальника отдела по связям с общественностью МЧС полковник Махбуба Мустафаева, народный артист Нуреддин Мехдиханлы, член Аудиовизуального совета Телли Панахгызы и другие.