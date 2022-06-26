«Большая семерка» призывает Китай повлиять на Россию

В коммюнике по итогам саммита G7, с которым ознакомилось Bloomberg, в разделе о путях решения украинского кризиса содержится призыв к Китаю о необходимости оказания давления на Россию.

Издание отмечает, что целью призыва к китайской стороне в тексте названо прекращение «военной операции». Представители G7 также напомнили Китаю о недопустимости территориальных претензий в Южно-Китайском море и вмешательства в рыночные экономические процессы. «Они призвали Китай уважать свои обязательства перед демократией в Гонконге, упомянули о «непрозрачном и искажающем рынок вмешательстве» Пекина в экономику и выразили серьезную озабоченность по поводу прав человека в Тибете и Синьцзяне», - описывает агентство содержание заявления лидеров организации.