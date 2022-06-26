Шольц: единственный путь для Путина - признать свой провал в Украине

Давление Запада на Россию в виде санкций и других ограничений будет только усиливаться, и единственный способ для президента РФ Владимира Путина выйти из этой ситуации – признать провал своих планов в Украине. Об этом, как пишет ВВС, в завершение саммита G7 в Баварии заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Шольц подчеркнул, что каждая страна имеет право выбирать свой путь развития, не подвергаясь при этом угрозе нападения со стороны соседей.

По словам канцлера, вчерашний ракетный удар по торговому центру в Кременчуге является «еще одним доказательством жестокости Путина по отношению к населению Украины».

В ходе саммита страны «Большой семерки» согласовали ряд дальнейших болезненных для России шагов, в том числе эмбарго на покупку российского золота.