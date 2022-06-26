Байден досрочно покинул саммит «Большой семерки»

Президент США Джо Байден покинул саммит «Большой семерки» (G7) в замке Эльмау раньше запланированного. Причиной стала плохая погода, сообщает DPA.

Согласно графику, глава Белого дома сегодня должен был выступить с речью на заключительном заседании саммита, прежде чем вылететь на вертолете в Мюнхен, а оттуда на самолете в Мадрид на саммит НАТО, однако, согласно данным агентства, из-за тумана и низкой облачности он решил проделать часть пути до Мюнхена на автомобиле.

Перед досрочным отъездом Байден все же успел встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Италии Марио Драги, канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.