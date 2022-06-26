Депутаты ПАСЕ говорят о риске смерти Саакашвили

Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) настаивают на переводе в европейскую клинику заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, передают Новости Грузии.

Согласно данным, 20 депутатов ПАСЕ обратились к властям Грузии, напомнив о том, что в заключении у Саакашвили развилось несколько заболеваний и «тяжелое неврологическое состояние». Авторы заявления считают, что лечение бывшего президента в европейской специализированной клинике – «это, в первую очередь, гуманитарная проблема». «Он срочно должен быть помещен в современную клинику, где сможет продолжать лечение без стрессовых факторов. Невыполнение этого требования может привести к деменции, полиорганной недостаточности и смерти», - говорится в обращении.

Депутаты ПАСЕ также указали на новые риски для грузинской демократии. Они указали, что опасаются «дальнейшего углубления и без того глубоких расколов в обществе». «Грузии срочно нужен процесс политического примирения. Если бы Саакашвили серьезно заболел или даже умер в результате своего заключения, это могло бы поставить под угрозу этот процесс», - отмечается в обращении.

Среди подписавших обращение представители Италии, Украины, Австрии, Германии, Норвегии, Ирландии, Бельгии, Франции, Великобритании, Дании, Финляндии, Швейцарии, Румынии, Польши.