В Греции арестовали «мафиози» – гражданина Азербайджана кажется, ошибка
52-летний житель Израиля Дуди Ашкенази, проводивший вместе с женой отпуск на греческих островах, был арестован на прошлой неделе по запросу Интерпола на острове Кос.
Как позже выяснилось, в международный розыск Дуди Ашкенази объявили власти Перу. Они сообщили, что в розыске этот человек находится с 2007 года по обвинению в контрабанде наркотиков.
Перуанские правоохранительные органы считают, что Ашкенази, имеющий азербайджанское и израильское гражданство – давно разыскиваемый мафиози по кличке «Эль-Док», имя которого связывают с резонансным делом 2012 года о контрабанде наркотиков в Москву. В частности, «Эль-Дока» обвиняют в отправке в Москву нескольких партий чистого кокаина общим весом 4.220 килограммов.
Статьи, по которым обвиняют Дуди Ашкенази, предусматривают в Перу тюремное заключение до 35 лет.
Сразу после ареста Ашкенази на остров Кос вылетели его родственники и адвокаты. По их словам, в 2007 году Дуди Ашкенази действительно посетил Перу в качестве туриста, но криминальной деятельностью он там, естественно, не занимался. Родственники искренне недоумевают, как правоохранительные органы Греции умудрились «пристегнуть» к международной преступности такого масштаба простого израильтянина, который вообще не связан с криминалом и много лет работает у себя в стране оценщиком подержанных автомобилей.
В те годы, когда, по мнению властей Перу, арестованный турист переправлял оттуда в Москву тонны кокаина, он работал водителем в израильском автобусном кооперативе «Дан».
Супруга задержанного Рахели Ашкенази описала инцидент с арестом мужа как «сущий кошмар». Она рассказала, что по прибытии на остров их держали несколько часов на паспортном контроле и обвиняли в наркоторговле.
«Но Дуди никакой не наркоторговец, он ни разу в жизни не был в Азербайджане и у него никогда не было азербайджанского гражданства», - подчеркнула Рахели.
Как заявили адвокаты, речь идет об элементарной ошибке в распознавании лиц - из-за некачественной фотографии правоохранительные органы Греции арестовали не того человека.
Сам Ашкенази полагает, что его личные данные были украдены представителями криминального сообщества, а его адвокат заверил, что Ашкенази вскоре будет освобожден.