52-летний житель Израиля Дуди Ашкенази, проводивший вместе с женой отпуск на греческих островах, был арестован на прошлой неделе по запросу Интерпола на острове Кос.

Как позже выяснилось, в международный розыск Дуди Ашкенази объявили власти Перу. Они сообщили, что в розыске этот человек находится с 2007 года по обвинению в контрабанде наркотиков.

Перуанские правоохранительные органы считают, что Ашкенази, имеющий азербайджанское и израильское гражданство – давно разыскиваемый мафиози по кличке «Эль-Док», имя которого связывают с резонансным делом 2012 года о контрабанде наркотиков в Москву. В частности, «Эль-Дока» обвиняют в отправке в Москву нескольких партий чистого кокаина общим весом 4.220 килограммов.

Статьи, по которым обвиняют Дуди Ашкенази, предусматривают в Перу тюремное заключение до 35 лет.