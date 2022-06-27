Известного адвоката в Баку обвинили в мошенничестве

Как уже сообщалось, накануне Сабаильский районный суд рассмотрел ходатайство следственного органа Службы государственной безопасности относительно известного адвоката Эльчина Ганбарова. Судья Илькин Рустамли избрал в отношении Ганбарова меру пресечения в виде ареста сроком на четыре месяца. Ганбаров обвиняется в мошенничестве.

Сегодня же стали известны некоторые детали ареста Ганбарова. АПА сообщает, что Эльчин Ганбаров, длительное время возглавлявший Центральное адвокатское бюро, обвиняется в совершении во время адвокатской деятельности преступных деяний, предусмотренных ст. 179.4 УК Азербайджана (присвоение или растрата с причинением значительного ущерба).