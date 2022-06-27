«Nar» уже в третий раз перезапустил социальный проект «Школа обучения» для поддержки людей с ограниченными возможностями. Основная цель проекта - обеспечить профессиональную подготовку молодых людей с нарушениями речи и слуха для поддержки их интеграции в общество и финансовой свободы. В рамках миссии предусматривается организация специального профессионального обучения для этих молодых людей профессий, которые пользуются большим спросом на рынке труда.

В проекте, который продлится 6 месяцев, примут участие 20 молодых людей в возрасте от 15-30 лет с нарушениями речи и слуха. На начальном этапе в течение 3 месяцев профессионалы будут обучать женщин маникюру. По окончании обучения участницы получат сертификат по соответствующей специальности от Центра профессиональной реабилитации инвалидов.