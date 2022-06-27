Британия готовится к предотвращению сухопутной войны в Европе

Британская армия будет мобилизована для отражения «новых угроз» и «предотвращения распространения сухопутной войны в Европе», заявил начальник британского генерального штаба генерал Патрик Сандерс, выступая в Королевском объединенном институте вооруженных сил.

«Это наш момент 1937 года. Мы не находимся в состоянии войны, но мы должны действовать быстро, чтобы не оказаться втянутыми в нее из-за неспособности сдержать территориальную экспансию», - цитирует его Anadolu.

Он отметил, что «мобилизация» предполагает «ускорение процесса подготовки солдат», «переход к позиционной стратегии», повышение боеготовности и общевойсковым учениям, а также общее повышение военной культуры и боевого духа британских солдат. Сандерс также сказал, что мобилизация будет осуществляться по четырем основным направлениям: повышение боеготовности, ускорение модернизации, переосмысление тактики ведения войны и пересмотр структуры армии. «Мы дадим ей название «Операция по мобилизации», которая станет основным направлением деятельности армии в ближайшие годы», - заявил он.