Центр STEAM открылся в Мингячевире
Церемония открытия Центра STEAM состоялась в средней школе №9 имени Д. Нагиева в Мингячевире.
В церемонии открытия приняли участие министр образования Эмин Амруллаев, начальник Центрально-Аранского отдела образования Эльчин Каримов и другие, сообщили в Министерстве образования.
Гости ознакомились с условиями, созданными в Центре. Было отмечено, что данный Центр является 14-м STEAM-центром в Азербайджане.
Цель проекта заключается в создании у учащихся критического, творческого мышления, формировании навыков сотрудничества, обучении посредством творческого процесса, а также использовании современного оборудования ИКТ.