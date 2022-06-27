Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что торговый центр в украинском Кременчуге загорелся из-за детонирования боеприпасов на стоящем рядом складе, по которому нанесли удар российские силы. Об этом пишет ТАСС.

"Бомбили ангар, куда прибыло европейское и американское оружие и боеприпасы. В результате детонирования боеприпасов загорелся стоящий рядом пустующий торговый центр", - сказал Лавров по итогам совещания министров иностранных дел прикаспийских государств.