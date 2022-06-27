Милли Меджлис пересмотрел утвержденный ранее государственный бюджет на 2022 год. Расходы обновленного госбюджета предусмотрены в размере 32,304 миллиарда манатов, что на 8,1 процента, или на 2,425 миллиарда манатов превышает расходы ранее утвержденного бюджета.

По словам Шарифова, почти половина этой суммы (1,447 миллиарда манатов) предназначена для финансирования проектов по созданию дорожной инфраструктуры на освобожденных территориях, а также проектов по улучшению транспортно-коммуникационной инфраструктуры в других регионах.

588 миллионов манатов пойдут на финансирование мероприятий в сфере национальной безопасности, укрепление обороноспособности страны и повышение ее военной мощи, 193 миллиона манатов - на обеспечение мер продовольственной безопасности.

Не секрет, что инфраструктура и национальная безопасность традиционно занимают ведущие места в статье расходов бюджета Азербайджана. Однако в этом году по известным обстоятельствам к ним прибавились вопросы укрепления продовольственной безопасности. Таким образом, дополнительные расходы бюджета на три эти направления составят более двух третей от общей суммы.

В последней редакции госбюджета расходы на оборону и нацбезопасность определены на уровне более 5 миллиардов манатов. Из них более 2,16 миллиарда предусмотрены на укрепление вооруженных сил, 295 миллионов - на национальную безопасность, 433 миллиона - на пограничные войска и более 2,18 миллиарда - на проекты и мероприятия специального оборонного назначения.

Что же касается восстановления и реконструкции освобожденных территорий, то в нынешнем году на эту статью выделено 2,67 миллиарда манатов. Таким образом, расходы бюджета на строительство и градостроительство достигли в целом почти шести миллиардов манатов.

Не забыты и другие сферы.

Так, на финансирование мер по восстановлению и реконструкции пострадавших во время Отечественной войны жилых и нежилых участков в ряде районов и городов, а также других населенных пунктов выделяется 34 миллиона манатов, на меры по развитию предпринимательства - 163 миллиона, на обеспечение коммунальных и коммуникационных расходов - 42 миллиона.

В то же время еще 519 миллионов манатов выделяется на финансирование обязательств в сфере социальной защиты, в том числе на зарплаты, социальные пособия, а также на материальную помощь по трудовым пенсиям.

В целом же, социальные расходы в бюджете увеличились на 2,4 процента. По обновленным прогнозам, на текущий год расходы на соцзащиту и соцобеспечение установлены в размере 3,73 миллиарда манатов. Пусть и незначительно (на 2 миллиона манатов), но растут расходы и на систему образования, которые составят в этом году 3,887 миллиарда манатов. Более двух миллиардов из этой суммы, как всегда, выделено на общее образование, менее половины – на дошкольное, профессиональное, среднее специальное и высшее образование.

На фоне всеобщего роста определенное недоумение может вызвать сокращение расходов на такую важную сферу, как здравоохранение. В обновленном прогнозе расходы на эту статью госбюджета предусмотрены в размере 1,709 миллиарда манатов, что на 4,5 процента, или 79,8 миллиона манатов меньше предыдущего бюджетного прогноза. Правда, при этом расходы на страхование населения (ОМС) сохранены на уровне 1,126 миллиарда манатов.

Что касается общего снижения расходов на систему здравоохранения, то эта мера, скорее всего, связана… с достижениями Азербайджана в этой области. В частности, успехи, достигнутые в борьбе с коронавирусом, позволили государству значительно сократить расходы, составившие за два года пандемии несколько миллиардов манатов. Таким образом, снижение расходов на здравоохранение вовсе не означает ослабление внимания государства к этой жизненно важной сфере. Наоборот, сокращение расходов на здравоохранение после победы над пандемией позволит государству использовать сэкономленные средства для дальнейшего повышения эффективности бюджетных расходов.