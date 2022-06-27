«Азеришыг» восстанавливает электросеть в горных селах Товуза видео
ОАО «Азеришыг» приступило к реконструкции электросети горных сел Гарадаш и Сафарли в Товузском районе. Завершается реконструкция сети еще в 4 селах района. По сообщению пресс-службы ОАО «Азеришыг», эта работа проводится в рамках проекта, предусматривающего реконструкцию электросети более чем в 100 населенных пунктах в различных регионах Азербайджана.
За последние годы ОАО проведены широкомасштабные восстановительные работы практически во всех регионах страны, в том числе в населенных пунктах, расположенных в труднодоступной горной местности.
Недавно началась реконструкция электросети в отдаленных горных селах Гарадаш и Сафарли Товузского района. В рамках реконструкции будет установлено 5 комплектных трансформаторных пунктов в поселке Гарадаш, в котором проживают 83 абонента. Будет обновлено около 13 километров линий электропередач напряжением 10 кВ и более 11 км линий электропередач напряжением 0,4 кВ.
В селе Сафарли Товузского района ведутся ремонтные работы. В поселке с 95 абонентами будет установлено 4 комплектных трансформаторных пункта, заменено более 17 километров линий электропередач напряжением 10 кВ и более 14 км линий электропередач напряжением 0,4 кВ. Электросчетчики электроэнергии будут заменены на новые в обоих селах.
Жители сел Гарадаш и Сафарли говорят, что электросеть в селе была построена в 1960-х и 1970-х годах и пришла в негодность. В результате у жителей возникали серьезные проблемы с электричеством. Часто происходили аварии, отключения электроэнергии.
Наряду с селами Гарадаш и Сафарли электросеть реконструируется в селах Гандаллар и Папагчилар. По завершении реконструкции в 4 селах качественной, стабильной и бесперебойной электроэнергией будут обеспечены в общей сложности 359 абонентов.