Григорян о сближении позиций Баку и Еревана

Рабочая группа по разблокированию региональных коммуникаций с участием вице-премьеров Армении, Азербайджана и России смогла сблизить позиции Еревана и Баку по многим вопросам, связанным, в частности, с пограничным и таможенным контролем. Об этом ТАСС заявил вице-премьер Армении Мгер Григорян.

«Деятельность трехсторонней рабочей группы по разблокированию транспортных связей на Южном Кавказе считаю конструктивной. Это, безусловно, сложная работа, но должен отметить, что сторонам удается сближать позиции по многим вопросам пограничного и таможенного контроля, а также безопасного следования граждан, транспортных средств и грузов по автомобильным и железным дорогам через территории Армении и Азербайджана», - отметил он.

По словам армянского вице-премьера, в настоящее время экспертные подгруппы продолжают проработку вопросов, связанных с восстановлением и дальнейшим использованием автомобильных и железнодорожных инфраструктур.