Гудрат Гасангулиев призвал вернуть в Азербайджан останки лидеров АДР

«Относительно обсуждаемого вопроса хочу отметить, что увеличение расходов госбюджета до 32 миллиардов 333 миллионов манатов - действительно похвальный шаг. Пусть Бог защитит наше государство, поможет нашему народу и не понизит цены на нефть и газ, чтобы мы могли и восстановить свой Карабах , и усилить социальную защиту нуждающихся людей». Об этом на пленарном заседании парламента, посвященном поправкам в закон «О государственном бюджете Республики Азербайджан на 2022 год», заявил депутат, председатель Партии единого народного фронта (ПЕНФА) Гудрат Гасангулиев.

Депутат напомнил, что в День Вооруженных Сил президент Азербайджана посетил Кельбаджар и Лачин: «Я также поздравляю личный состав Вооруженных Сил. И действительно, когда мы увидели там строительные работы, то обрели душевное спокойствие и испытали чувство гордости. Но я хотел бы добавить, что пожилые люди умирают, так не вернувшись на свои земли и не повидав их снова, даже несмотря на то, что эти земли освобождены. Я думаю, что затраты, связанные с восстановлением, должны быть увеличены. К каждому из восстанавливаемых населенных пунктов должны быть проложены дороги, газ, вода и электричество. Также должны быть созданы условия для того, чтобы состоятельные люди также смогли восстанавливать земли предков. Полагаю, что помимо средств нефтяного фонда на эти цели можно выделить 2 миллиарда манатов.

Второй вопрос заключается в том, что 1 февраля 2003 года покойный президент Гейдар Алиев подписал указ о возведении памятника Азербайджанской Демократической Республике. В указе говорится: «Создание Азербайджанской Демократической Республики 28 мая 1918 года навсегда вошло в жизнь азербайджанского народа как великое и знаменательное событие. Эту историю наш народ торжественно отмечает как один из самых любимых праздников – День Республики. АДР, поставившая перед собой цель построить в Азербайджане независимую, свободную и демократическую республику, всего за 23 месяца своей деятельности вернула национальное самосознание народа и продемонстрировала свою способность определять свою судьбу.

Азербайджанская Демократическая Республика, существовавшая в напряженной и сложной общественно-политической обстановке, осуществляла деятельность в области демократического государственного строительства, экономики, культуры, образования, военного строительства и других областях, оставила глубокий след в истории нашего народа. Несмотря на то, что АДР распалась в апреле 1920 года, чувство независимости, которое она привила, не изгладилось из его памяти.

После восстановления своей государственной независимости в 1991 году азербайджанский народ продолжил идеалы Азербайджанской Демократической Республики и на основе этого исторического наследия создал новое независимое азербайджанское государство. И господин президент решил воздвигнуть в Баку памятник Азербайджанской Демократической Республике.

Уважаемый председатель, уважаемые члены правительства! Я думаю, что скрытый сегодня среди зданий памятник АДР не соответствует замыслу Азербайджанской Демократической Республики или Гейдара Алиева, защитившего азербайджанское государство от распада и выведшего Азербайджан на путь мирного развития. Поэтому предлагаю выделить средства из бюджета. И в Насиминском, и в Ясамальском районах у нас есть одноэтажные здания в старинном стиле, напоминающие руины. В Баку есть большая потребность в новых парках, пусть выделят 2 гектара земли. Пусть построят новый Парк Республики и поставят там новый памятник. Кроме того, хочу сообщить вам, что в 1982 году покойный президент Гейдар Алиев привез в Азербайджан останки Гусейна Джавида. Предлагаю и останки основателя Азербайджанской Демократической Республики Мухаммеда Амина Расулзаде привезти из Анкары в Баку и похоронить на Аллее почетного захоронения вместе с другими нашими государственными и общественно-политическими деятелями. Из Парижа в Азербайджан привезти останки Топчубашова, тогдашнего председателя азербайджанского парламента. Он также является человеком, сыгравшим исключительную роль в фактическом признании Азербайджанского государства на Парижской мирной конференции. В то же время останки первого премьер-министра Азербайджана Фатали хана Хойского следует привезти в Азербайджан из Тбилиси. Другими словами, мы должны не только тратить деньги на благоустройство и строительство, но и выделять средства на поднятие нашего морального духа», - сказал депутат.