Соловьев подставил Лаврова в Баку на злобу дня
Резонансный визит главы российского МИД Сергея Лаврова запомнился не только его справедливой позицией относительно мнимой судьбы Минской группы, которую заблаговременно успели похоронить в Баку. Визит Сергея Викторовича вызвал неподдельный интерес азербайджанской журналистской братии. В Баку Лавров и его коллега Байрамов скрепили подписями весьма важный и столь же любопытный документ – об «информационной безопасности между Азербайджаном и Россией». Столь странный документ, к тому же в период кульминационного развития «спецоперации в Украине», которую по недоразумению во всем мире называют самой жестокой войной со времен Второй Мировой, вызвал ажиотаж в азербайджанском информационном сообществе.
В России вернулись к суровым порядкам «аракчеевщины» - не самое приятное время для самовыражения и свободного полета мысли. Одно неосторожное вольное суждение о войне, которую называют спецоперацией в российских СМИ, может стоить не только свободы, но и жизни. Жуткий прецедент с нападением на Нобелевского лауреата Дмитрия Муратова спустил с облаков и с балконов самых смелых и ярких мастеров пера в Первопрестольной.
И вот азербайджанские журналисты задались вопросом – «а не распространится ли и на нас информационная безопасность России, которой озадачились в Азербайджане»? Хотя сам договор между Россией и Азербайджаном предполагает союзническое взаимодействие, что уже априори ограничивает свободную интерпретацию происходящего в Украине. А там гибнут люди. Под ракетами массового поражения, которые прилетают из России. В России никто не погибает, кроме солдат, вторгнувшихся в пределы соседнего суверенного государства. Украина не наносит удары по мирным россиянам. Как быть в таком случае с одной стороны с союзническим договором с Россией, а с другой – муками совести?
В Москве хорошо знают, что информация, помноженная на слухи, просачивается даже сквозь толстые бетонированные бюрократические стены. Лавров в Баку не стал скрывать своей озабоченности в связи с излишними и раздражающими проукраинскими настроениями в информационном пространстве Азербайджана. Ведь на то они и союзники, что должны быть вместе и в радости, и в печали, не так ли? В Баку Лаврова услышали. И задумались…
Однако не успели высохнуть чернила Сергея Викторовича на еще одном союзническом документе, как рупор Кремля – журналист по недоразумению Владимир Рудольфович Соловьев пригласил в свою студию некоего уроженца Азербайджана, проживающего в зоне ответственности российских миротворцев, человека по имени Давид Бабаян. И представил ведущий российский журналист этого человека в своей студии министром иностранных дел целой Нагорно-Карабахской Республики! Естественно, все вопросы, обращенные к бородатому министру от дурно пахнущего пропагандона были пропитаны открытой неприязнью к Азербайджану и его территориальной целостности…
Как же быть с союзническими обязательствами? Как быть с торжественным подписанием соглашения об информационной безопасности? Неужели опытный дипломат Лавров предложил умудренному Баку игру в одни ворота? И неужели Баку принял правила этой унизительной игры?
Что подразумевает договор о союзническом взаимодействии и информационной безопасности двух стран? Открытая пропаганда в Москве сепаратистских организаций, перешедших под крыло российских миротворцев? Призывы к армянскому реваншизму и реставрации «арцахской государственности»? Какое-то странное извращенное понимание союзничества царит на Смоленской площади.
Вот таким скверным образом Соловьев сжег документ, который на протяжении долгих месяцев разрабатывали, готовили, парафировали и подписывали главы внешнеполитических ведомств. Москва может парировать – а вот Соловьев журналист независимого толка и проблема информационной безопасности на него не распространяется. Скажите пожалуйста какая «цаца»! Что ж, прекрасный ответ – в Азербайджане кроме государственных СМИ никто не может нести ответственность за информационную безопасность России.
Как-то так получилось, Сергей Викторович!