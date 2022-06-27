Резонансный визит главы российского МИД Сергея Лаврова запомнился не только его справедливой позицией относительно мнимой судьбы Минской группы, которую заблаговременно успели похоронить в Баку. Визит Сергея Викторовича вызвал неподдельный интерес азербайджанской журналистской братии. В Баку Лавров и его коллега Байрамов скрепили подписями весьма важный и столь же любопытный документ – об «информационной безопасности между Азербайджаном и Россией». Столь странный документ, к тому же в период кульминационного развития «спецоперации в Украине», которую по недоразумению во всем мире называют самой жестокой войной со времен Второй Мировой, вызвал ажиотаж в азербайджанском информационном сообществе.

В России вернулись к суровым порядкам «аракчеевщины» - не самое приятное время для самовыражения и свободного полета мысли. Одно неосторожное вольное суждение о войне, которую называют спецоперацией в российских СМИ, может стоить не только свободы, но и жизни. Жуткий прецедент с нападением на Нобелевского лауреата Дмитрия Муратова спустил с облаков и с балконов самых смелых и ярких мастеров пера в Первопрестольной.

И вот азербайджанские журналисты задались вопросом – «а не распространится ли и на нас информационная безопасность России, которой озадачились в Азербайджане»? Хотя сам договор между Россией и Азербайджаном предполагает союзническое взаимодействие, что уже априори ограничивает свободную интерпретацию происходящего в Украине. А там гибнут люди. Под ракетами массового поражения, которые прилетают из России. В России никто не погибает, кроме солдат, вторгнувшихся в пределы соседнего суверенного государства. Украина не наносит удары по мирным россиянам. Как быть в таком случае с одной стороны с союзническим договором с Россией, а с другой – муками совести?

В Москве хорошо знают, что информация, помноженная на слухи, просачивается даже сквозь толстые бетонированные бюрократические стены. Лавров в Баку не стал скрывать своей озабоченности в связи с излишними и раздражающими проукраинскими настроениями в информационном пространстве Азербайджана. Ведь на то они и союзники, что должны быть вместе и в радости, и в печали, не так ли? В Баку Лаврова услышали. И задумались…