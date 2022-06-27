США запретили импорт золота из России

Соединенные Штаты во вторник расширили санкции против России, объявив о запрете импорта российского золота и прибавив в санкционный список 70 юридических и 29 физических лиц. Об этом, как пишет "Европейская правда", заявили в Министерстве финансов США.

С момента принятия решения немедленно запрещается ввоз в Соединенные Штаты золота российского производства за исключением разрешений, выданных Управлением по контролю за иностранными активами или в случаях, предусмотренных законом. Отмечается, что золото является самым крупным экспортным товаром России за исключением энергоносителей.

Санкции также относятся к 29 юридическим лицам, тесно связанным с оборонным сектором России. Это, в частности, корпорация "Ростех", которая занимается широким кругом разработок в оборонной, авиационной и транспортной отраслях, "Объединенная авиастроительная компания", "Туполев", "КАПО-Автотранс", "КАПО-Жилбитсервис", "Корпорация "Иркут", "Камаз" и т.д.

Под ограничения попали также российские компании и организации, участвующие в войне против Украины, - "Союз добровольцев Донбасса" и 16 его членов, в частности, Александр Бородай и Андрей Пинчук, "Государственный летно-испытательный центр имени Чкалова", частные военные компании фирмы "РСБ-Групп" и ее директор Олег Криницын.