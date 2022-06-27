Макрон просит нефти

Президент Франции Эммануэль Макрон призывает нефтедобывающие страны увеличить добычу и тем самым снизить мировые цены, передает AP.

По его словам, цены на нефть ставят европейскую экономику в «невыносимое» положение.

Выступая по окончании саммита G-7 в Германии, Макрон приветствовал обсуждение цен на нефть как «очень хорошую идею», но добавил: «Трудность носит технический характер».

Он отметил, что крайне важно включить все основные страны-покупатели нефти в любое соглашение о квотах, чтобы оно было эффективным.

Макрон сообщил, что обсудил увеличение добычи нефти с президентом Объединенных Арабских Эмиратов и выразил надежду, что президент США Джо Байден получит «положительный ответ» на переговорах о нефти во время предстоящего визита в Саудовскую Аравию.