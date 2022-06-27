Молдавия заявила о советской оккупации

Министерство культуры Молдавии назвало советской оккупацией освобождение республики от нацистов в 1944 году. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице ведомства в Facebook.

В Минкультуры республики заявили, что в 1940 году СССР «аннексировал Бессарабию и Северную Буковину», которые являлись к тому времени территорией румынского государства, и обвинили советские власти в установлении там тоталитарного коммунистического режима, чуждого самобытности и румынской идентичности.

При этом в ведомстве отметили, что русификация этих регионов была нацелена на преследование интеллигенции, а также ликвидацию традиций и ценностей, определяющих молдаван как нацию.