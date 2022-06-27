Российские войска пытаются захватить трассу в Бахмут
Российские войска не прекращают попыток взять под контроль автодорогу Бахмут – Лисичанск в Луганской области.
На Волынском и Полесском направлениях российские войска наращивают системы инженерного оборудования оборонных позиций в приграничных районах Брестской области.
С 28 июня по 16 июля в Жлобинском районе Гомельской области запланировано проведение военных сборов с военнообязанными.
Украинские защитники не исключают провокаций Вооруженных сил Беларуси в приграничных с Украиной районах и ведения разведки, чтобы уточнить позиции армии Украины.