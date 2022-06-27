Россию уличили в расширении влияния на Африку

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес утверждает, что Россия увеличивает «свое присутствие» в странах Северной Африки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью политика телеканалу «Антена 3».

Он заявил, что в Сахеле сейчас находится «эпицентр международного терроризма», и обратил внимание на «вызовы» НАТО, которых становится все больше на южном фланге, как и «российского присутствия» там.

Альбарес считает, что в Алжире российского присутствия пока нет, поскольку между РФ и этим государством имеются давние дипломатические отношения, тогда как в Северной Африке оно, по его мнению, растет.