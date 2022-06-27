США расширили санкционный список по России

Власти США внесли в санкционные списки, касающиеся России, еще более 50 физических лиц, а также свыше 110 структур. Как передает ТАСС, об этом говорится в заявлении Министерства финансов США, распространенном во вторник.

Ведомство вводит санкции в отношении "70 структур, многие из них имеют ключевое значение для военно-промышленной базы РФ, включая государственную корпорацию "Ростех", являющуюся краеугольным камнем российского оборонного, промышленного, технологического и производственного секторов, а также 29 российских физических лиц".

В заявлении сообщается, что Госдепартамент США "вводит санкции дополнительно в отношении 45 структур и 29 физических лиц".

"Госдепартамент также объявил о шагах по введению визовых ограничений для должностных лиц, которые, как предполагается, угрожали или нарушили суверенитет Украины, ее территориальную целостность или политическую независимость, в их числе более 500 военных и чиновников", - отмечается в заявлении.