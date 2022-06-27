Иранский корпус предупредил арабские страны
«Израиль и его главный союзник – США – являются главными врагами ислама и всего человечества». Об этом на встрече с начальником Объединенного комитета начальников штаба Пакистана Надимом Разой заявил командующий Корпусом стражей исламской революции генерал-майор Хоссейн Салами.
Он раскритиковал арабские страны, которые в последнее время идут на нормализацию отношений с Израилем для обеспечения безопасности, заявив, что официальный Тель-Авив «не может даже защитить самого себя».
Иранский генерал предупредил «некоторые арабские государства о «горьких последствиях» нормализации отношений с Израилем».
«Присутствие США в исламском мире приводит к крупным разногласиям, длительным гражданским войнам, разрушению, перемещению людей, лишению мусульманских наций их собственного богатства, а также бедности и отсталости», — заявил Салами.
В качестве примера он упомянул «непоправимый ущерб» в Афганистане после вывода сил под руководством США в прошлом году после двух десятилетий присутствия в стране.
Напомним, что ранее в своем выступлении президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что нормализация отношений с некоторыми арабскими странами никогда не обеспечит безопасность Израиля и только больше усугубит региональные проблемы.