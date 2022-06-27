Иранский корпус предупредил арабские страны

«Израиль и его главный союзник – США – являются главными врагами ислама и всего человечества». Об этом на встрече с начальником Объединенного комитета начальников штаба Пакистана Надимом Разой заявил командующий Корпусом стражей исламской революции генерал-майор Хоссейн Салами.

Он раскритиковал арабские страны, которые в последнее время идут на нормализацию отношений с Израилем для обеспечения безопасности, заявив, что официальный Тель-Авив «не может даже защитить самого себя».

Иранский генерал предупредил «некоторые арабские государства о «горьких последствиях» нормализации отношений с Израилем».