Шотландия снова захотела независимости

Первый министр Шотландии Никола Стерджен сообщила законодателям, что планирует провести новый референдум о независимости Шотландии 19 октября 2023 года, передает AP.

По ее словам, вопрос, который нужно будет задать, будет таким же, как и во время первого референдума в 2014 году: «Должна ли Шотландия быть независимой страной?» Тогда избиратели отвергли независимость, при этом 55% заявили, что хотят остаться в составе Соединенного Королевства.

Правительство премьер-министра Бориса Джонсона выступает против нового референдума и неоднократно заявляло, что вопрос был решен в 2014 году. Любое голосование за независимость не будет иметь юридической силы без одобрения правительства Джонсона.