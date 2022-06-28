Армянские комбатанты идут в Азербайджан. В Карабахе снова запахло порохом… главное на этот час
Контрактники Министерства обороны Армении будут проходить военную службу на территории Азербайджана. С этим недвусмысленным заявлением выступил заместитель начальника Генштаба Министерства обороны Армении Саак Саакян.
Товарищ Саакян поспешил донести до родителей будущих призывников добрую и хорошую весть, но еще более усугубил непростую ситуацию на переговорной площадке между Азербайджаном и Арменией. В то самое время, когда Баку ждет от Еревана встречных шагов, заветных компромиссов и политически ответственных решений по ускорению урегулирования, руководство военного ведомства выступило с заявлением, поставившим под угрозу сам мирный процесс.
Полковник Саакян обнажил очевидные коварные планы правительства Еревана, которое намерено сохранить свое военное присутствие на международно признанной территории Азербайджана. О каком же полноценном мире можно рассуждать после таких заявлений? Военный чиновник в попытке развеять сомнения и обеспокоенность в армянском обществе дезавуировал тиражируемые слухи об отправке новых призывников в зону ответственности российских миротворцев. Но при этом еще больше насторожил азербайджанские власти. Армения направит в контролируемую Россией часть Карабаха профессиональных комбатантов.
Спрашивается, если Армения в действительности преследует цель достичь скорейшего всеобъемлющего мира с Азербайджаном, что при каждом удобном случае исходит из уст премьер-министра Никола Пашиняна, то зачем усиливает свою группировку войск в оспариваемой части верхнего Карабаха?
Заявление Саакяна свидетельствует об одном – правительство Армении не допускает саму мысль о реинтеграции верхнего Карабаха с Азербайджаном. И продолжает преступную политику «миацума».
А как же подобную ситуацию допускают российские миротворцы, призванные минимизировать риски и угрозы возобновления боевых действий и исключить вероятность эскалации? На этот вопрос нет ясного ответа. Поскольку Россия с помощью своего инструмента влияния – так называемого миротворческого контингента действует в нарушении трехстороннего Московского соглашения и всячески укрепляет сложившийся после второй карабахской войны статус-кво.
Москва консервирует новую хрупкую ситуацию «ни войны, ни мира», привязывая к себе Баку и Ереван путем манипулирования их национальными интересами. А свой контингент войск рассматривает не в качестве миротворческой силы, а классической военной базы для расширения геополитического влияния в регионе.
Если бы Москва искренне выступала в роли третейского судьи и беспристрастного арбитра, то в первую очередь добилась бы полного вывода армянских войск из контролируемой зоны.
Спрашивается – для чего в верхнем Карабахе необходимо присутствие подразделений вооруженных сил Армении? Для обеспечения безопасности карабахских армян? В этом случае возникает естественный вопрос – а для чего же присутствуют российские солдаты, если армянская армия призвана в качестве гаранта безопасности нацменьшинства?! Логический вывод раскрывает искомую коварную цель разжигания провокаций и создания новой линии фронта.
До второй карабахской войны дислоцированные в оккупированном Карабахе армянские войсковые части цинично выставлялись в качестве так называемой «карабахской армии», формируемой из призывников армянского населения. После разгромного поражения и значительного оттока армянского населения прежняя версия выглядит неубедительной и несостоятельной. Пошли внаглую, прямолинейно, нахрапом: в Карабахе будет стоять экспедиционный корпус Армении. А тем временем, российское военное командование хранит стоическое молчание. К тому же комбатанты переходят в зону ответственности российских войск через коридор, контролируемый опять-таки российскими солдатами. Получается, что формирование нового корпуса происходит с разрешения и при полной поддержки ведомства Сергея Шойгу.
Война завершилась, но Армения к полноценному миру так и не готова. Азербайджану надо готовиться к непростым временам, ибо вместо прежней линии фронта Баку вдобавок получил развернутый укрепрайон с российскими вооруженными силами. Которые пришли на помощь возрождающейся из пепла армянской армии.