Айдын Керимов, автор haqqin.az 28 июня 2022, 23:51

Контрактники Министерства обороны Армении будут проходить военную службу на территории Азербайджана. С этим недвусмысленным заявлением выступил заместитель начальника Генштаба Министерства обороны Армении Саак Саакян. Товарищ Саакян поспешил донести до родителей будущих призывников добрую и хорошую весть, но еще более усугубил непростую ситуацию на переговорной площадке между Азербайджаном и Арменией. В то самое время, когда Баку ждет от Еревана встречных шагов, заветных компромиссов и политически ответственных решений по ускорению урегулирования, руководство военного ведомства выступило с заявлением, поставившим под угрозу сам мирный процесс.

Полковник Саакян обнажил очевидные коварные планы правительства Еревана, которое намерено сохранить свое военное присутствие на международно признанной территории Азербайджана. О каком же полноценном мире можно рассуждать после таких заявлений? Военный чиновник в попытке развеять сомнения и обеспокоенность в армянском обществе дезавуировал тиражируемые слухи об отправке новых призывников в зону ответственности российских миротворцев. Но при этом еще больше насторожил азербайджанские власти. Армения направит в контролируемую Россией часть Карабаха профессиональных комбатантов. Спрашивается, если Армения в действительности преследует цель достичь скорейшего всеобъемлющего мира с Азербайджаном, что при каждом удобном случае исходит из уст премьер-министра Никола Пашиняна, то зачем усиливает свою группировку войск в оспариваемой части верхнего Карабаха? Заявление Саакяна свидетельствует об одном – правительство Армении не допускает саму мысль о реинтеграции верхнего Карабаха с Азербайджаном. И продолжает преступную политику «миацума».

А как же подобную ситуацию допускают российские миротворцы, призванные минимизировать риски и угрозы возобновления боевых действий и исключить вероятность эскалации? На этот вопрос нет ясного ответа. Поскольку Россия с помощью своего инструмента влияния – так называемого миротворческого контингента действует в нарушении трехстороннего Московского соглашения и всячески укрепляет сложившийся после второй карабахской войны статус-кво. Москва консервирует новую хрупкую ситуацию «ни войны, ни мира», привязывая к себе Баку и Ереван путем манипулирования их национальными интересами. А свой контингент войск рассматривает не в качестве миротворческой силы, а классической военной базы для расширения геополитического влияния в регионе. Если бы Москва искренне выступала в роли третейского судьи и беспристрастного арбитра, то в первую очередь добилась бы полного вывода армянских войск из контролируемой зоны. Спрашивается – для чего в верхнем Карабахе необходимо присутствие подразделений вооруженных сил Армении? Для обеспечения безопасности карабахских армян? В этом случае возникает естественный вопрос – а для чего же присутствуют российские солдаты, если армянская армия призвана в качестве гаранта безопасности нацменьшинства?! Логический вывод раскрывает искомую коварную цель разжигания провокаций и создания новой линии фронта.