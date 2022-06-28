Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия и Швеция будут выдавать Турции подозреваемых в терроризме. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Мадриде, передает ТАСС.

«Финляндия и Швеция, конечно, готовы работать с Турцией над <…> экстрадицией подозреваемых в терроризме личностей, но одновременно с этим процессы экстрадиции будут происходить в соответствии с Европейской конвенцией о выдаче, в соответствии с верховенством права, правовой системой в этих странах», – сказал он.