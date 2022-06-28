Шольц призвал к продолжению переговоров с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал к необходимости продолжать переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью NTV.

Канцлер ФРГ пояснил, что сейчас телефонных разговоров с Путиным не планируется. «Ничего не согласовано, но необходимо говорить друг с другом, даже если у вас совершенно разные мнения, это то, что я прямо говорю. Я согласен со многими людьми в этом», – сказал он.

При этом Шольц заявил, что переговоры не помогут, пока президент России не поймет, что нужно закончить военную операцию, вывести войска и «признать, что Украина сама будет решать свое будущее».