США поставят Украине 23 патрульных катера Defiant
США поставят Украине 23 патрульных катера Defiant производства компании Metal Shark. Об этом сообщает Naval News.
По данным издания, первые шесть катеров, которые уже построены, будут поставлены в рамках пакета помощи на сумму $450 млн. Еще 17 катеров различной модификации находятся в стадии строительства на стапелях в штате Луизиана.
Патрульные катера Defiant выполнены из алюминия и вооружены двумя 25-мм автоматическими пушками, дистанционно управляемыми крупнокалиберными пулеметами и обладают возможностью «подключения» еще шести дополнительных орудий. Дальность хода более 600 морских миль, экипаж 8 человек.