США поставят Украине 23 патрульных катера Defiant производства компании Metal Shark. Об этом сообщает Naval News.

По данным издания, первые шесть катеров, которые уже построены, будут поставлены в рамках пакета помощи на сумму $450 млн. Еще 17 катеров различной модификации находятся в стадии строительства на стапелях в штате Луизиана.

Патрульные катера Defiant выполнены из алюминия и вооружены двумя 25-мм автоматическими пушками, дистанционно управляемыми крупнокалиберными пулеметами и обладают возможностью «подключения» еще шести дополнительных орудий. Дальность хода более 600 морских миль, экипаж 8 человек.