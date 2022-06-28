Мощные взрывы в Харькове

Вечером 28 июня в Харькове после сигнала воздушной тревоги прогремели несколько взрывов. Об этом сообщает «Суспильне».

Предварительно, было два ракетных взрыва. После второго в южной части города начался пожар.

 