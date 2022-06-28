Мощные взрывы в Харькове
Вечером 28 июня в Харькове после сигнала воздушной тревоги прогремели несколько взрывов. Об этом сообщает «Суспильне».
Предварительно, было два ракетных взрыва. После второго в южной части города начался пожар.
Вечером 28 июня в Харькове после сигнала воздушной тревоги прогремели несколько взрывов. Об этом сообщает «Суспильне».
Предварительно, было два ракетных взрыва. После второго в южной части города начался пожар.
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