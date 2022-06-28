Зеленский призвал лишить Россию полномочий в Совбезе ООН

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Организацию Объединенных Наций признать Россию террористическим государством и исключить ее из Совета Безопасности ООН. Об этом он сообщил во время выступления по видеосвязи на заседании Совбеза ООН, передает ТАСС.

«У России нет права участвовать в обсуждении и в голосовании по вопросам войны на Украине, которая является не спровоцированной и носит колониальный характер. Я призываю вас лишить делегацию государства-террориста полномочий в Генассамблее ООН. Это возможно, это необходимо, это справедливо. Россия не имеет права оставаться в Совбезе ООН», – сказал он.