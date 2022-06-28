Китай обеспокоился новой стратегической концепцией НАТО

Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь заявил, что Китай чрезвычайно обеспокоен последствиями новой стратегической концепции НАТО.

Цзюнь на заседании Совета Безопасности ООН подчеркнул, что как и все миролюбивые государства мира, Китай наблюдает за стратегическими коррективами НАТО. Он заявил о глубокой обеспокоенности КНР «политическими последствиями так называемой стратегической концепции».

«Определенные лидеры НАТО недавно изобразили другие страны как угрозу. Но факт в том, что НАТО сама создает проблемы в различных частях мира», – подчеркнул он.