Взрывы и пожар в центре Баку
На территории Насиминского района Баку произошел пожар. Издание Qafqazinfo пишет, что пожару предшествовали взрывы.
На место происшествия привлечены противопожарные группы МЧС, которые пытаются потушить огонь.
На территории Насиминского района Баку произошел пожар. Издание Qafqazinfo пишет, что пожару предшествовали взрывы.
На место происшествия привлечены противопожарные группы МЧС, которые пытаются потушить огонь.
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