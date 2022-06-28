Разгромлена подпольная табачная сеть Расима Багирова

Российские полицейские завершили операцию по борьбе с контрабандными сигаретами, наводнившими рынки Екатеринбурга.

Сеть по сбыту контрафактной продукции организовал уроженец Азербайджана Расим Багиров. В ходе осмотра бокса оперативники нашли 48 623 пачки 107 торговых марок и еще 587 пачек в торговой точке на рынке, где работала его супруга. Общая стоимость изъятой продукции составила более 5,3 млн рублей.

В судебном заседании Багиров вину в преступлении признал в полном объеме, от дачи показаний отказался.

Багиров пояснил, что знал о том, что данные табачные изделия являются контрафактными, но они стоили гораздо меньше, чем аналогичный товар со специальной маркировкой. Товары приходили ему через транспортные компании.