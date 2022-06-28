Ради должности Рашад Набиев отказался от азербайджанского гражданства
Бывший судья райсуда Волгоградской области Рашад Набиев уже несколько лет тщетно пытается восстановить свои права. В апреле 2019 года Набиев был досрочно отстранен от должности из-за наличия гражданства Азербайджана.
Однако Набиев уверен, что азербайджанский паспорт послужил лишь поводом для его увольнения. Отставка судьи последовала после скандальных заявлений его отца – бывшего депутата облдумы Гасана Набиева – о получателях минимальной пенсии.
Напомним, что 21 марта 2019 волгоградские парламентарии приняли досрочную отставку Гасана Набиева после его заявлений на заседании облдумы о том, что минимальную пенсию в восемь тысяч рублей получают только "алкаши и тунеядцы".
Впоследствии он попросил прощения за свои слова, однако 10 марта волгоградцы провели семь одиночных пикетов, требуя от депутата сложить полномочия. 13 марта областное отделение "Единой России" исключило Набиева из партии.
Вскоре после этого, свою работу потерял и сын парламентария известный в Волгограде судья Рашад Набиев. Накануне квалификационная коллегия судей Волгоградской области отказалась пересмотреть решение о досрочном прекращении полномочий Рашада Набиева. В сообщении по итогам заседания коллегии, которое цитирует "Высота 12", сказано, что Набиев заявлял о пересмотре решения "по вновь открывшимся обстоятельствам". При этом, о каких обстоятельствах идет речь, не уточняется.
Рашад Набиев уже несколько раз пытался оспорить это решение, но безрезультатно. Он ссылался при этом на документ из Миграционной службы Азербайджана об аннулировании постановления о признании его принадлежности к гражданству Азербайджана. Набиев даже обращался в Конституционный суд Российской Федерации. Однако ему было отказано в принятии жалобы к рассмотрению. Суд при этом сослался на то, что в Конституции России, новая редакция которой вступила в силу в 2020 году, указано, что судьей не может быть гражданин, имеющий вид на жительство или иной документ, подтверждающий его право на постоянное проживание на территории иностранного государства, сообщает Российское агентство правовой и судебной информации.