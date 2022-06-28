Ради должности Рашад Набиев отказался от азербайджанского гражданства

Бывший судья райсуда Волгоградской области Рашад Набиев уже несколько лет тщетно пытается восстановить свои права. В апреле 2019 года Набиев был досрочно отстранен от должности из-за наличия гражданства Азербайджана.

Однако Набиев уверен, что азербайджанский паспорт послужил лишь поводом для его увольнения. Отставка судьи последовала после скандальных заявлений его отца – бывшего депутата облдумы Гасана Набиева – о получателях минимальной пенсии.

Напомним, что 21 марта 2019 волгоградские парламентарии приняли досрочную отставку Гасана Набиева после его заявлений на заседании облдумы о том, что минимальную пенсию в восемь тысяч рублей получают только "алкаши и тунеядцы".